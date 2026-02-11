Пассажирам маршрутки приказали говорить только на украинском языке

В общественном транспорте на Украине появилось объявление с просьбой общаться только на украинском языке, передает издание «Страна». Пользователи соцсетей рассказали, что новое правило действует в одной из маршруток, курсирующих между Бердичевом и Житомиром.

Уважаемые переселенцы (беженцы), здесь Украина. Мы разговариваем исключительно на украинском языке. Не знаете языка — учите, — говорится в тексте.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По словам дипломата, она была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.

До этого Верховная рада Украины обратилась к правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей. За нарушение требования предусмотреть ответственность.