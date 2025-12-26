Новый год — 2026
На Украине хотят еще больше ужесточить ограничения против русского языка

Верховная рада попросила правительство ужесточить ограничении русского языка

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины обратилась к правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей. За нарушение требования предусмотреть ответственность.

Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства, — говорится в документе.

В постановлении также содержится пункт о сопровождении молодых семей с детьми для контроля использования украинского «культурного продукта». Кроме того, в Раде предложили создать технологии для выявления и блокировки русскоязычных материалов в медиапространстве.

Ранее исследование показало, что почти половина жителей Украины продолжают использовать русский язык в повседневной жизни. Так, 46% граждан говорят дома на русском, еще 35% респондентов — на двух языках одновременно. При этом 11,3% украинцев используют исключительно русский язык.

