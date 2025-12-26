На Украине хотят еще больше ужесточить ограничения против русского языка

На Украине хотят еще больше ужесточить ограничения против русского языка Верховная рада попросила правительство ужесточить ограничении русского языка

Верховная рада Украины обратилась к правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей. За нарушение требования предусмотреть ответственность.

Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства, — говорится в документе.

В постановлении также содержится пункт о сопровождении молодых семей с детьми для контроля использования украинского «культурного продукта». Кроме того, в Раде предложили создать технологии для выявления и блокировки русскоязычных материалов в медиапространстве.

Ранее исследование показало, что почти половина жителей Украины продолжают использовать русский язык в повседневной жизни. Так, 46% граждан говорят дома на русском, еще 35% респондентов — на двух языках одновременно. При этом 11,3% украинцев используют исключительно русский язык.