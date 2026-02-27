В России усилят меры поддержки производителей беспилотных систем

Президент России Владимир Путин поручил стимулировать разработку и производство российских беспилотных систем и комплектующих изделий для них, сообщили в Кремле. Перечень поручений опубликован по итогам профильного совещания в январе.

Принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства, включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил расширить участие бойцов СВО в создании и совершенствовании беспилотных систем. Глава государства ожидает доклад о результатах к концу апреля, а затем — один раз в полгода.

До этого стало известно, что издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11-х классов. Книга прошла госэкспертизу и включена в федеральный перечень Минпросвещения РФ. В учебнике собран полный цикл создания дрона: от конструирования до испытаний. Школьники освоят 3D-моделирование, программирование полетов с элементами ИИ и научатся обслуживать аппараты.