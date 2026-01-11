Атака США на Венесуэлу
Первый полет беспилотного транспортного самолета прошел в Китае

Беспилотный транспортный самолет Tianma-1000 в представлении ИИ Беспилотный транспортный самолет Tianma-1000 в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Китае состоялся первый полет беспилотного транспортного самолета Tianma-1000, передает агентство China News. По информации компании China Ordnance Industry Group Co, максимальная дальность полета достигает 1,8 км с грузоподъемностью в одну тонну. В числе преимуществ беспилотника указаны крупномасштабные перевозки за один полет.

Tianma-1000 является первой в Китае средневысотной низкозатратной транспортной платформой, достигшей «адаптации по сложному рельефу плато, ультракороткого взлета и посадки, а также быстрого переключения двухрежимных грузовых и воздушных перевозок», — сказано в материале.

Также в Китае совершил первый полет конвертоплана Lanying R6000 массой шесть тонн. Испытание состоялось в провинции Сычуань. Lanying R6000 может переключаться с вертикального взлета и посадки на горизонтальный полет на высокой скорости. Он способен развивать максимальную скорость до 550 километров в час.

Ранее состоялся первый успешный испытательный полет модернизированного легкого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В. Основные преимущества ВК-650В — это модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC.

