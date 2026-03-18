Британия назвала условие отправки военных кораблей в Ормузский пролив Telegraph: Британия отправит корабли в Ормузский пролив в случае перемирия

Великобритания отправит свои военные корабли в Ормузский пролив после наступления перемирия между США и Ираном, сообщило издание The Telegraph. ВМС страны в таком случае будут участвовать в сопровождении гражданских судов.

Королевские ВМС могут быть привлечены <...> в Ормузском проливе после того, как Иран и США заключат мирное соглашение, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика намерен разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу после окончания войны с США и Израилем. Он пояснил, что гарантами безопасности в проливе должны выступить Иран, Оман и ОАЭ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Он добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны.

16 марта сообщалось, что Великобритания отказалась направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Журналисты отметили, что против такого решения выступил британский премьер-министр Кир Стармер.