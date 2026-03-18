18 марта 2026 в 13:14

Британия назвала условие отправки военных кораблей в Ормузский пролив

Telegraph: Британия отправит корабли в Ормузский пролив в случае перемирия

Фото: Marcus Golejewski/dpa/Global Look Press
Великобритания отправит свои военные корабли в Ормузский пролив после наступления перемирия между США и Ираном, сообщило издание The Telegraph. ВМС страны в таком случае будут участвовать в сопровождении гражданских судов.

Королевские ВМС могут быть привлечены <...> в Ормузском проливе после того, как Иран и США заключат мирное соглашение, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика намерен разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу после окончания войны с США и Израилем. Он пояснил, что гарантами безопасности в проливе должны выступить Иран, Оман и ОАЭ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Он добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны.

16 марта сообщалось, что Великобритания отказалась направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Журналисты отметили, что против такого решения выступил британский премьер-министр Кир Стармер.

Великобритания
Ормузский пролив
корабли
США
Иран
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

