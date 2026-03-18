18 марта 2026 в 14:48

В США раскрыли, как ультиматум Трампа отвернул от него Европу и Азию

Bloomberg: требования Трампа по Ирану стали переломным моментом для ЕС

Дональд Трамп
Ультимативные требования президента США Дональда Трампа к союзникам по участию в обеспечении безопасности в Ормузском проливе стали переломным моментом для Европы и Азии, сообщает агентство Bloomberg. В ответ страны Евросоюза, ранее поддерживавшие линию Вашингтона в отношении Ирана, решили пересмотреть свою позицию и отказали американскому лидеру.

Как отмечается в материале, поводом для смены курса стал призыв Трампа направить в регион боевые корабли для возобновления движения танкеров по жизненно важному торговому маршруту. Судоходство в проливе было нарушено из-за угрозы атак со стороны Ирана, однако европейские лидеры выбрали необычно жесткий ответ.

Вместо того чтобы пытаться умиротворить Трампа или вежливо рассматривать его просьбы, как это практиковалось прежде, многие союзники ответили прямым отказом. Агентство подчеркивает, что такая прямолинейность отражает серьезные изменения в расчетах Европы, касающихся ее отношений с Соединенными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что глубоко разочарован в связи с действиями НАТО вокруг ситуации в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что недоволен решениями не только Североатлантического альянса, но и некоторых других стран.

США
Дональд Трамп
Иран
Евросоюз
Ормузский пролив
