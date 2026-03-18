Захарова ответила на санкции Зеленского против российских паралимпийцев

Персональные санкции против 10 российских паралимпийцев, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, стали реакцией Киева на высокие достижения спортсменов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что выступление сборной на Паралимпиаде в Италии заслуживает только одного определения — подвиг, передает корреспондент NEWS.ru.

Ну и конечно, видимо, Зеленский просто не смог смириться с тем, что российская сборная, будучи самой малочисленной, выступила выше всяких похвал, заняла почетное третье место после всех издевательств, через которые проходили годами наши спортсмены, — отметила дипломат.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет равняться на Паралимпийский комитет в организации соревнований, на которых спорт действительно оказался вне политики. Она подчеркнула, что российские спортсмены произвели «фурор и триумф».

Ранее сообщалось, что на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии российские спортсмены с флагом прошли парадным маршем. Знаменосцами были горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Кроме того, на церемонии присутствовало шесть российских спортсменов, которым было разрешено участвовать в Паралимпиаде.