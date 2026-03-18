«Виноват во всем»: Пономарев призвал уволить тренера ЦСКА Челестини

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал уволить главного тренера армейцев Фабио Челестини. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что не видит перспектив работы специалиста в команде. По мнению ветерана, Челестини умеет только хвалить футболистов.

Нужно увольнять Челестини, я не вижу перспектив его работы в команде. Он только хвалить своих игроков умеет, а этого делать нельзя — это психология. Он виноват во всем? Абсолютно. Может, он и смог подготовить команду, но я не понимаю, чего он хочет, как собирается играть в футбол, — сказал Пономарев.

17 марта «Краснодар» разгромил ЦСКА на своем поле со счетом 4:0 в ответном матче 1/2 Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух матчей быки оказались сильнее (5:3) и в решающей стадии Пути РПЛ сыграют с победителем пары «Спартак» — «Динамо» (первый матч — 2:5).

Ранее Пономарев заявил NEWS.ru, что главному тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву следует быть скромнее. Он назвал потасовку в последние минуты встречи против ЦСКА некрасивой.