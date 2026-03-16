«Некрасивый поступок»: ветеран ЦСКА дал тренеру Талалаеву ценный совет

Главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву следует быть скромнее, заявил NEWS.ru экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. Он назвал потасовку в последние минуты встречи против армейцев некрасивой.

Я в хороших отношениях с Андреем. У меня нет его телефона, но я бы сказал ему: «Будь скромнее, пожалуйста». Выиграл — молодец, поблагодари судей, противника, и все. Обретешь тысячу вистов. А вот так скандалить, что-то кричать, указывать — это некрасиво. Сумасшедший матч, конечно, мозги плывут. Нужно себя сдерживать. Уйди в подтрибунку и кричи там что-нибудь, — сказал Пономарев.

Матч между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. Однако после финального свистка на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и тренеров. Конфликт начался после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны. Защитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул его, что спровоцировало драку, в которую вмешался тренер армейцев Фабио Челестини. Судья удалил обоих тренеров, показав им красные карточки. ЦСКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в РПЛ.