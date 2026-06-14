Россиянка погибла при атаке БПЛА Мирная жительница погибла после атаки дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области при ударе со стороны Украины погибла женщина, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в МАКС. Он добавил, что также пострадали двое мужчин, им оперативно оказали медицинскую помощь.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница, — написал он.

Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак украинских беспилотников, обе госпитализированы. Один дрон атаковал город Рыльск, где 58-летняя местная жительница получила осколочное ранение правой голени, а второй БПЛА нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, в результате инцидента пострадали еще 11 человек.

Также представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».