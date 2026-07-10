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10 июля 2026 в 13:18

СКР установил оператора БПЛА, из-за которого умер житель Брянской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Следователи установили оператора украинского беспилотника, подозреваемого в совершении атак по территории Брянской области, говорится в канале Следственного комитета РФ на платформе МАКС. По информации ведомства, речь идет о Викторе Панько.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении оператора БПЛА Виктора Панько. Он подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, — отметили в СКР.

27 ноября 2025 года мужчина, находясь в районе Сеньковки Черниговской области Украины, запустил дрон гексакоптерного типа Vampire. С него Панько произвел сброс боеприпаса в районе деревни Круча Климовского района Брянской области. В результате детонации один человек погиб. Панько объявлен в розыск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 10 крылатых ракет «Фламинго» и три ракеты «Нептун-МД». Кроме того, было ликвидировано более 4,9 тыс. украинских беспилотников самолетного типа.

До этого стало известно, что Украина начала активно использовать американские разведывательные беспилотники для подготовки ударов по объектам на территории России. По данным источника, дроны дальнего радиуса действия занимают все более важную роль в украинской кампании.

Общество
Брянская область
СК РФ
атаки БПЛА
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