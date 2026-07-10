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10 июля 2026 в 13:55

Возбуждены дела против секты за растление детей в двух регионах России

В Подмосковье и на Урале возбудили дела из-за преступлений секты против детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уголовные дела возбуждены в Московской и Свердловской областях по фактам преступлений против половой неприкосновенности подростков, связанных с деятельностью секты, сообщает Следственный комитет России в мессенджере МАКС. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования.

По данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в медиапространстве широко распространилась информация о деятельности секты, совершающей преступления против подростков, включая примеры противоправных действий в отношении детей из других регионов.

Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима за растление девятилетней девочки. Пьяный мужчина совершил преступление в апреле 2026 года. Следствие установило, что виновный преследовал ребенка и зашел за ним в подъезд дома на улице Горпищенко.

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