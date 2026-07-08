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08 июля 2026 в 12:15

Пьяный севастополец растлил девочку

Прокуратура Крыма: севастопольца приговорили к 17 годам за насилие над девочкой

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима за растление девятилетней девочки, сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Пьяный мужчина совершил преступление в апреле 2026 года.

Следствие установило, что виновный преследовал ребенка и зашел за ним в подъезд дома на улице Горпищенко. После он надругался над девочкой, о чем она рассказала родителям. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался 39-летний мужчина, который был осужден в 2016 году также за растление несовершеннолетних. Фигурант дела вышел из тюрьмы в марте 2026 года. По итогам нынешнего судебного заседания его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с детьми на протяжении 15 лет.

Ранее появилась информация о том, что 12-летняя девочка стала жертвой педофильской секты в Подмосковье. Ею руководила музыкальная группа Empire of Geese («Империя гусей»). Артисты вовлекали несовершеннолетних в создание порнографических материалов.

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