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08 июля 2026 в 11:23

Появились подробности истории о девочке, отданной на растерзание педофилу

Отправленная педофилу девочка из Екатеринбурга стала жертвой подмосковной секты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Екатеринбурга, которую в возрасте 12 лет мать сдала педофилу, стала жертвой педофильской секты в Подмосковье, передает издание Е1.RU. Девушка рассказала о насилии спустя почти 10 лет. По словам россиянки, она оказалась одной из десятка жертв группы Empire of Geese («Империя гусей»).

Как отметила лидер движения «Сдай педофила» юрист Анна Левченко, представители музыкальной группы Empire of Geese выпускали для детской аудитории сомнительные композиции на сексуальные темы и вовлекали несовершеннолетних фанатов в изготовление порнографии. Причем администраторы группы искали неуверенных в себе детей с дефицитом общения.

Под видом голосования детям присылали ссылки, школьники переходили по ним и загружали вирус. Чтобы восстановить доступ к компьютеру, им предлагали прислать интимные фотографии, объяснила Левченко. Из-за страха дети выполняли требования и находились в порнографическом рабстве месяцами и даже годами, уточнила правозащитница.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать с ним интимный онлайн-роман. Россиянка завела для девочки аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете. Девочка быстро потеряла интерес к своей странице, при этом мать продолжила сидеть на платформе от ее лица.

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