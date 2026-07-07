Мать сдала свою дочь педофилу, чтобы не прерывать интимный онлайн-роман В Екатеринбурге мать сдала педофилу свою 12-летнюю дочь

Жительница Екатеринбурга сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать с ним интимный онлайн-роман, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, женщина завела для девочки аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете.

Девочка быстро потеряла интерес к своей странице, при этом мать продолжила сидеть на платформе от ее лица. Вскоре на аккаунт ребенка стали приходить сообщения от взрослого мужчины. Женщина включилась в диалог и неделями вела с ним детальную секс-переписку от имени дочери.

Как рассказала лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко, вскоре мужчина настоял на реальной встрече. Екатеринбурженка решилась на подлог — на свидание с извращенцем она послала дочь, заявив ей, что «дядя поможет записаться в хороший кружок».

Встречи в квартире мужчины стали регулярными. Сначала он склонял девочку к интиму, а затем все же совершил насилие. Только спустя шесть лет, когда девочка достигла совершеннолетия, она обратилась за помощью к волонтерам. Активисты уже подали заявление в полицию.

Ранее в Череповце вынесли приговор 23-летнему бывшему педагогу, который совершал преступления сексуального характера в отношении школьников. Суд назначил ему девять лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.