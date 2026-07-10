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10 июля 2026 в 14:02

Песков раскрыл, кого стоит спрашивать о давлении США на Киев

Песков: США нужно задавать вопросы о давлении Вашингтона на Киев

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вопросы о давлении США на Украину нужно задавать американским властям, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон заставить Киев прекратить удары по российской инфраструктуре, передает РИА Новости.

Этот вопрос нужно вам адресовать Белому дому, готова ли американская сторона оказать давление на киевский режим, — сказал спикер Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента раскрыл, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине из-за нежелания Киева перейти к мирному урегулированию. Он напомнил, что Москва открыта для диалога.

Также до этого Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не общались друг с другом с 4 июля. По его словам, новый разговор между лидерами стран можно быстро согласовать при необходимости.

Вместе с этим официальный представитель Кремля отреагировал на слова Трампа об ускорении мира на Украине путем эскалации. Песков заявил, что нагнетание в сфере напряженности не будут способствовать решению конфликта.

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