Песков раскрыл, кого стоит спрашивать о давлении США на Киев

Песков раскрыл, кого стоит спрашивать о давлении США на Киев Песков: США нужно задавать вопросы о давлении Вашингтона на Киев

Вопросы о давлении США на Украину нужно задавать американским властям, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон заставить Киев прекратить удары по российской инфраструктуре, передает РИА Новости.

Этот вопрос нужно вам адресовать Белому дому, готова ли американская сторона оказать давление на киевский режим, — сказал спикер Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента раскрыл, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине из-за нежелания Киева перейти к мирному урегулированию. Он напомнил, что Москва открыта для диалога.

Также до этого Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не общались друг с другом с 4 июля. По его словам, новый разговор между лидерами стран можно быстро согласовать при необходимости.

Вместе с этим официальный представитель Кремля отреагировал на слова Трампа об ускорении мира на Украине путем эскалации. Песков заявил, что нагнетание в сфере напряженности не будут способствовать решению конфликта.