Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

В Кремле высказались о новых переговорах Путина и Трампа Песков: новая беседа Путина и Трампа может быть быстро согласована

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили с 4 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в случае необходимости такая беседа может быть оперативно согласована.

Контакты наши по диалогу работают, поэтому, как только, собственно, будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен, — заявил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что планирует провести серьезный разговор по телефону с Владимиром Путиным. Он также отметил, что работа над сделкой по мирному урегулированию конфликта идет уже давно, и сравнил ситуацию между Россией и Украиной со ссорой двух мальчиков в парке.

До этого украинские чиновники сообщили, что перед саммитом НАТО Киев отклонил мирный план президента США, состоящий из 28 пунктов, и потребовал более приемлемых условий соглашения. Украинская сторона рассчитывает на пересмотр параметров договоренностей в связи с изменившейся ситуацией на фронте.