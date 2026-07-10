Убил, чтобы скрыть измену: мужчина застрелил бывшую жену в Хабаровске

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 35-летнего сельчанина из Хабаровского края. Мужчина выстрелом в окно попытался убить бывшую супругу и был уверен, что довел задуманное до конца. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Старые обиды

В Хабаровском крае перед судом предстанет 35-летний житель района имени Лазо, которого обвиняют в покушении на убийство бывшей супруги.

По версии следствия, вечером в конце мая 2026 года мужчина приехал к бывшей жене в село Переяславка. Они вместе распивали алкоголь, однако застолье закончилось очередной ссорой.

Причиной конфликта стали старые обиды. Во время перепалки женщина пригрозила, что расскажет нынешней сожительнице мужчины о том, что он продолжает поддерживать с ней отношения. После этого обвиняемый уехал к себе домой в село Могилевка.

Топил куртку в реке

Как считают следователи, ночью мужчина проснулся и испугался, что его возлюбленная узнает о встречах с бывшей супругой. Тогда он решил вернуться к дому женщины. По дороге он заехал в гараж, где взял гладкоствольное ружье.

Приехав к дому бывшей жены, обвиняемый увидел в окне силуэт человека и выстрелил в него. Решив, что женщина погибла, он уехал с места происшествия. По данным следствия, затем мужчина попытался скрыть следы преступления: выбросил одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Выжила после выстрела

В результате выстрела тяжелое ранение головы получила находившаяся в доме 44-летняя женщина. Ее экстренно доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

На время расследования обвиняемого заключили под стражу. Вяземский межрайонный следственный отдел завершил расследование, а уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Однако, поскольку в данном случае речь идет именно о покушении, применяется статья 66 УК РФ. По общему правилу срок наказания за покушение не может превышать трех четвертей максимального срока, предусмотренного за оконченное преступление. То есть мужчина максимально может быть приговорен к 11 годам и 3 месяцам колонии. В пользу более сурового срока будет влиять то, что потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, а не из-за доброй воли обвиняемого.

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