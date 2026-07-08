«Гуси»-педофилы заставляли детей снимать терабайты порно: кто вскрыл секту?

Активистка движения «Сдай педофила» Анна Левченко заявила о выявлении сети педофилов, орудующей по всей стране. По словам правозащитницы, растлители, замаскировавшие свое сообщество под клуб любителей музыкальных каверов, шантажом заставляли детей делать десятки порнографических фото и видео в день. NEWS.ru рассказывает, что известно о педофильской секте «Империя гусей».

Шантажисты-каверисты

Со стороны сообщество «Империя гусей» — это всего лишь развлекательный проект, где креаторы перепевают известные песни в шутливой интерпретации. Музыкальный бэнд собрал вокруг себя подростковую аудиторию, и члены команды, по словам руководительницы движения «Сдай педофила», буквально организовали конвейер по производству запрещенного порнографического контента с участием несовершеннолетних.

Еще три месяца назад о растлителях из «Империи гусей» сняла видеоролик YouTube-блогер Kumbora. Первым, кто обратился к ней, оказался подросток Тихон (имя изменено). Он рассказал, что человек, представившийся менеджером проекта, выклянчил у него портретное фото, а потом с помощью ИИ создал его порнографическую версию.

Злоумышленник начал угрожать рассылкой дипфейка одноклассникам и родственникам, а также обещал, что выложит смонтированное фото в паблик школы, где учится Тихон. Чтобы этого не произошло, мальчик должен был сделать реальные порнографические снимки со своим участием. Ребенок повелся, но шантаж продолжился, а требования к контенту стали более жесткими.

«Это настоящая секта, в которую затягивают детей под предлогом музыкальных интересов, переводов иностранных песен и непринужденного общения, где не очень уверенные в себе подростки надеялись найти поддержку и друзей. А потом заставляли их не просто слать „интимки“, а работать на производство детской порнографии буквально по-стахановски, не покладая рук: дети получали задания и должны были отправлять своим мучителям до 40 интимных фотографий в день, а то и больше», — рассказывает активистка.

Анна Левченко опубликовала в своем Telegram-канале скрины с инструкциями от растлителей. В них очень придирчиво описаны все ракурсы, в которых должны быть сняты ролики, и даже приложены фото-примеры с реальными подростками. В случае невыполнения указаний вымогатель настаивал, что заставит ребенка переснимать контент.

При этом педофилы действительно сливали материалы знакомым школьников, если те переставали выполнять их требования.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сроки давности

Левченко рассказывает, что сейчас в числе пострадавших 22 человека — три девочки и 19 мальчиков. География очень разная: Новороссийск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ижевск, Екатеринбург, Крым, Кимовск, Междуреченск, Владимир. Шестеро заявителей проживают в Московской области, но материалы проверки по их обращениям до сих пор не переданы в Следственный комитет, поскольку там считают, что доказательств либо недостаточно, либо сроки давности по некоторым эпизодам иссякли. Анна Левченко не согласна с последним доводом.

«Материал до сих пор находится в ОБК Московской области, в Следственный комитет, насколько мне известно, до сих пор ничего не передали, так как считают, что еще недостаточно доказательств и по многим мальчикам вышли сроки давности, если ориентироваться на статью 135.1. Но они не вышли, если рассматривать ситуацию как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и квалифицировать по 135.2 и 242.1 УК РФ», — пишет Левченко в своем Telegram-канале.

По словам правозащитницы, злоумышленники заражали с помощью пересылки файлов компьютеры подростков и таким образом получали к ним удаленный доступ. С его помощью они могли заблокировать компьютер. Восстанавливали доступ только в случае, если подросток исполнит их указания.

Тем, кто приводил в сообщество сверстников, готовых снимать контент, могли снижать нагрузку — можно было снимать меньше контента.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Взрослые жертвы боятся своих детских фото

Некоторые из заявителей уже повзрослели, но до сих пор переживают травму от пережитого шантажа с последующей публикацией их эротических снимков в Сети.

«Все выходные я разговаривала с потерпевшими по телефону. Большинству из них уже исполнилось 18 лет. Совращали их с 11 до 15–16 лет. С некоторыми встречались лично. Два парня сказали, что настолько были травмированы случившимся, что до сих пор уже более 5–6 лет после произошедшего живут в полной социальной изоляции: боятся заводить новых знакомых и друзей, потому что думают, что им „Гусиное братство педофилов“ тоже начнет рассылать их детские интимные фото», — пишет Левченко.

По словам Левченко, организацией под названием «Империя гусей» руководят двое мужчин из Подмосковья. Они оба занимают должности, связанные с детьми: один работает в школе, а второй — в неком детском учреждении.

При этом первое заявление по этой истории поступило правоохранителям еще три месяца назад. 8 июля одна из заявительниц, которая так и не получила ответа от полиции, написала заявление в управление Следственного комитета по Подмосковью.

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