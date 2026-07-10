Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»

Начальника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Винницкой области обвинили в подделке документов и фиктивной мобилизации около 50 мужчин, сообщили в Государственном бюро расследований. По данным ведомства, с апреля чиновник менял данные о военнообязанных, находившихся в розыске. В результате в системе появлялась информация о якобы прохождении ими военной службы.

В системе они становились такими, что якобы уже мобилизованы и проходят военную службу, хотя на самом деле никаких законных оснований для этого не было. В настоящее время установлено почти 50 мужчин, которых таким образом фиктивно отнесли к разным воинским частям по всей Украине, — рассказали в бюро.

Руководителя ТЦК отстранили от занимаемой должности, ему предъявили обвинения. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно о стычке между жителями и сотрудниками военкомата, которая произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.