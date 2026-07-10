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10 июля 2026 в 14:19

Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом

People: 31-летний мужчина убил отца бывшей партнерши в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В США серийный убийца выстрелил в отца бывшей партнерши и поджег дом, сообщает People. Трагедия произошла в Салине, штат Канзас.

Эмбер жила со своим сыном в доме своего 60-летнего отца. У нее сложились напряженные отношения с бывшим партнером, 31-летним Джереми Харрисом. В Хеллоуин между ними произошла ссора по телефону.

На следующий день женщина приготовила завтрак для своего отца и вышла из дома с сыном. Когда она вернулась, то увидела множество пожарных машин. Полицейские сообщили, что внутри остался ее отец, в его теле обнаружили пулю.

Позже стало известно, что Харрис пришел к дому, выстрелил в Блэра и поджег дом. Также была установлена его связь с тремя другими смертельными нападениями, произошедшими в Далласе. В тот же день мужчину арестовали. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее в Иркутской области два брата устроили драку со стрельбой в местном кафе. Во время застолья между посетителями вспыхнула ссора. Она быстро переросла в потасовку, а затем раздался выстрел. Один из братьев применил сигнальный пистолет, после чего они скрылись.

До этого в Тихвине сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя Volkswagen Passat после погони со стрельбой. Автомобилист проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

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