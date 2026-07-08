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08 июля 2026 в 13:00

Застолье в кафе Иркутской области обернулось дракой со стрельбой

В Братске двое мужчин устроили драку со стрельбой в местном кафе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Братске Иркутской области два брата в возрасте 23 и 30 лет устроили драку со стрельбой в местном кафе на улице Подбельского, пишет Angarsky со ссылкой на правоохранителей. В отношении мужчин планируют возбудить уголовное дело.

По данным полиции, во время застолья у посетителей заведения произошла ссора. Она быстро переросла в драку, а затем раздался выстрел. Как выяснилось, один из участников конфликта применил сигнальный пистолет и скрылся с приятелем.

В ходе допроса мужчины признались, что защищали честь и достоинство своих знакомых. По словам задержанных, их оппонент оскорбил женщин.

Ранее в Подмосковье произошла драка со стрельбой. Конфликт случился недалеко от жилых домов. После получения сообщения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако к моменту приезда полицейских участников потасовки на месте уже не оказалось.

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