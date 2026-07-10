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10 июля 2026 в 15:20

Украина сможет приобретать британские вооружения за чужой счет

Bloomberg: ЕС разрешит Киеву покупать оружие в Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз намерен разрешить Украине приобретать вооружения в Великобритании в рамках программы европейского военного финансирования объемом €60 млрд (5,2 трлн рублей) на 2026–2027 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских структурах. Брюссель близок к заключению соответствующего соглашения с Лондоном.

ЕС намерен разрешить Украине покупать британское оружие по программе в €60 млрд, которые он предоставляет этой стране на военные нужды. Евросоюз близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии настаивают на одном условии. Каждое обращение Украины за разрешением на использование европейских средств для оплаты британских вооружений должно сопровождаться пропорциональным взносом со стороны Лондона.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что главными подстрекателями в конфликте на Украине сегодня являются Великобритания, Германия и Франция. По его словам, Берлин и Париж в настоящее время занимают лидирующие позиции в Европейском союзе, однако другие государства, в частности Италия, постепенно их нагоняют. Политолог пояснил, что трем названным странам недостаточно просто добиться победы — им необходимо на этом еще и заработать.

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