Женщина погибла после удара ВСУ по автомобилю Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Женщина погибла, ее супруг получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС. Трагедия произошла в районе села Дмитриевка.

В районе села Дмитриевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте. Приносим соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении оперштаба.

Муж погибшей с множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук, ног и головы был доставлен в больницу попутным транспортом. После оказания первичной помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Ранее глава Таганрог Светлана Камбулова сообщила, что власти города начали эвакуацию людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников. По ее словам, беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. В результате падения осколков дронов в Таганроге был поврежден частный дом. Также произошло возгорание на крыше административного здания.