Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС Лихачев: с середины марта ЗАЭС подверглась более чем 400 атакам со стороны ВСУ

С середины марта Запорожская атомная электростанция пережила более 400 атак со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Выступая на консультациях РФ — МАГАТЭ, он отметил, что с апреля наблюдается резкая эскалация с украинской стороны, передает РИА Новости.

С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, — уточнили в госкорпорации.

Лихачев добавил, что Киев в отсутствие осуждения и даже намека на критику со стороны международного сообщества идет на все более безрассудные действия в отношении Запорожской электростанции. Он призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям Украины.

Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС полностью потерял электроснабжение из-за атак Вооруженных сил Украины на местную энергосистему. Ключевые объекты городской инфраструктуры функционируют благодаря резервным источникам питания.