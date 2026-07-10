Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 15:02

Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС

Лихачев: с середины марта ЗАЭС подверглась более чем 400 атакам со стороны ВСУ

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

С середины марта Запорожская атомная электростанция пережила более 400 атак со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Выступая на консультациях РФ — МАГАТЭ, он отметил, что с апреля наблюдается резкая эскалация с украинской стороны, передает РИА Новости.

С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, — уточнили в госкорпорации.

Лихачев добавил, что Киев в отсутствие осуждения и даже намека на критику со стороны международного сообщества идет на все более безрассудные действия в отношении Запорожской электростанции. Он призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям Украины.

Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС полностью потерял электроснабжение из-за атак Вооруженных сил Украины на местную энергосистему. Ключевые объекты городской инфраструктуры функционируют благодаря резервным источникам питания.

Регионы
атаки ВСУ
Запорожская АЭС
ЗАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.