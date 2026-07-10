Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на 10 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атаке подверглись объекты, связанные с украинским ВПК, в их числе Одесский припортовый завод, склады беспилотных летательных аппаратов в ряде регионов, автозаправочные станции, позиции и опорные пункты ВСУ. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что о ночных ударах по территории Украины сообщили военные блогеры

Вооруженные силы РФ в ночь на 10 июля нанесли удары по объектам в девяти областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале.

«Мониторинг противника насчитал 137 БПЛА, запущенных с территории России. ВС России продолжают удары по украинским АЗС: за последние 24 часа поражены еще около восьми АЗС. Основные районы: Запорожская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская области», — написал он.

По данным Царева, в Запорожье реактивными БПЛА «Герань-4» нанесены два удара по зданию логистического центра — складу компании Fozzy Group. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

«На карте пожаров NASA FIRMS появились тепловые метки на территории Одесского припортового завода. Пожар в Новомосковске Днепропетровской области после удара „Герани“. „Герберы сикер“ поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ у Доброполья», — перечислил блогер.

Telegram-канал «Рыбарь» дополнил сведения об атаках позиций и объектов ВСУ 10 июля.

«ВС России нанесли удары по Одесской области (после прилетов — взрыв на промышленном предприятии) и Днепропетровской области. На Добропольском направлении ВС России наносят удары ФАБ по позициям ВСУ», — сообщили авторы канала. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Telegram-канал «Донбасский партизан» рассказал об ударах ВС РФ авиабомбами ФАБ-500.

«[Удары нанесены] по насыпной переправе в районе населенного пункта Маяки; по пункту временной дислокации 159 отдельной механизированной бригады ВСУ в Захаровке Харьковской области; а также по пункту управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Рубленое Харьковской области», — написал автор канала.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно из официальных сводок Минобороны РФ 10 июля

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале 10 июля сообщило о нанесении ударов расчетами БПЛА «Гербера сикер» по месту запуска беспилотников и пункту временной дислокации противника в районе населенного пункта Доброполье. В ведомстве также заявили, что подразделения Южной группировки войск (артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии) ударили по живой силе противника в Алексеево-Дружковке. Операторы БПЛА, уничтожив вражеские пикапы и наземные робототехнические комплексы (НРТК) в районе Дружковки, сорвали ротацию и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ.

«В Запорожской области танковые экипажи группировки „Восток“ уничтожили огневые позиции, опорники и укрывавшийся в них личный состав ВСУ», — добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве также подсчитали число ответных ударов по объектам ВСУ за прошедшую неделю.

«С 4 по 10 июля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что за сутки подразделение уничтожило 108 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. По его данным, в результате действий российских военнослужащих также были ликвидированы 112 беспилотников самолетного типа и 45 пунктов управления противника.

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