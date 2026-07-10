Минобороны подсчитало число ответных ударов по объектам ВСУ за неделю Армия России за неделю нанесла массированный и шесть групповых ударов

За прошедшую неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ на Украине, сообщила в МАКСе пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, целями атак стали предприятия военно-промышленного комплекса, аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры и портовая инфраструктура.

С 4 по 10 июля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в ведомстве.

Ранее российские военные применили беспилотники «Гербера сикер» для удара по месту запуска БПЛА и пункту временной дислокации ВСУ в районе Доброполья. По данным оборонного ведомства, военнослужащие использовали четыре дрона.

До этого военнослужащие нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана в 35 км от Одессы. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для украинской экономики. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.