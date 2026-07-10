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10 июля 2026 в 06:09

За сутки ВСУ лишились более 200 беспилотников на одном из направлений

МО ФР: группа «Запад» уничтожила 108 квадрокоптеров и 112 дронов ВСУ за сутки

Квадрокоптер Квадрокоптер Фото: Социальные сети
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Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 108 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, в результате действий российских военнослужащих также были ликвидированы 112 беспилотников самолетного типа и 45 пунктов управления противника.

Бигма уточнил, что с помощью расчетов ПВО и мобильных огневых групп были сбиты четыре управляемых авиационных боеприпаса, 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, группировка «Запад» обнаружила и уничтожила шесть полевых складов боеприпасов, а также станцию спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. По данным Минобороны России, в операции принимали участие бойцы группировки «Запад», которые заняли более выгодные позиции.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение города Константиновки открывает путь к оставшейся части Краматорско-Славянской агломерации. По его словам, далее группировки пойдут на Дружковку и, соответственно, там совсем рядом Краматорск.

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