За сутки ВСУ лишились более 200 беспилотников на одном из направлений

За сутки ВСУ лишились более 200 беспилотников на одном из направлений МО ФР: группа «Запад» уничтожила 108 квадрокоптеров и 112 дронов ВСУ за сутки

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 108 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, в результате действий российских военнослужащих также были ликвидированы 112 беспилотников самолетного типа и 45 пунктов управления противника.

Бигма уточнил, что с помощью расчетов ПВО и мобильных огневых групп были сбиты четыре управляемых авиационных боеприпаса, 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов противника. Кроме того, группировка «Запад» обнаружила и уничтожила шесть полевых складов боеприпасов, а также станцию спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. По данным Минобороны России, в операции принимали участие бойцы группировки «Запад», которые заняли более выгодные позиции.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение города Константиновки открывает путь к оставшейся части Краматорско-Славянской агломерации. По его словам, далее группировки пойдут на Дружковку и, соответственно, там совсем рядом Краматорск.