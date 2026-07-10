Беременная россиянка рассказала, как выжила при падении с седьмого этажа

Беременная россиянка рассказала, как выжила при падении с седьмого этажа Дерево смягчило удар при падении беременной жительницы Владивостока

Беременная жительница Владивостока, которая после падения с седьмого этажа выжила и смогла сохранить будущего ребенка, рассказала, что благодаря случайному «амортизатору» в виде дерева она отделалась лишь ушибами. По словам женщины, которые приводит РИА Новости, врачи в больнице окружили ее особой заботой. Она прошла полное медицинское обследование и УЗИ, которое подтвердило, что ребенок вне опасности.

Зацепившись за дерево, пролетела мимо... дерево как-то смягчило удар, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 28-летняя девушка на седьмом месяце беременности чудом выжила после падения с высоты седьмого этажа. Инцидент произошел ночью, когда пострадавшая из-за бессонницы решила протереть домашнее окно. Она встала на подоконник, случайно поскользнулась и сорвалась вниз.

До этого стало известно, что в Забайкалье перед судом предстанет акушер-гинеколог, которая, по версии следствия, допустила врачебную ошибку при лечении пациентки. По данным источника, по ее вине женщине удалили матку.