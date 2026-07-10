Беременная девушка выжила после падения с седьмого этажа

Во Владивостоке 28-летняя девушка на седьмом месяце беременности чудом выжила после падения с высоты седьмого этажа, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент произошел ночью, когда пострадавшая из-за бессонницы решила протереть домашнее окно. Она встала на подоконник, случайно поскользнулась и сорвалась вниз.

На крик упавшей выбежала соседка, которая незамедлительно вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у пациентки множественные ссадины грудной клетки и сильную болезненность в области живота. При этом женщина невероятным образом не получила ни одного серьезного перелома, а ее нерожденному ребенку сейчас также абсолютно ничто не угрожает. По словам представителей Минздрава Приморья, в настоящее время пострадавшая находится в больнице и уверенно идет на поправку.

Ранее жительница Рио-де-Жанейро провалилась в канализационный люк из-за неизвестных, которые украли медные кабели и не закрепили крышку. Женщина упала туда по пути на работу, по невнимательности она наступила на крышку, та перевернулась и захлопнулась. Из западни женщину вытащил водитель мототакси.