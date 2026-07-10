Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 13:04

Беременная девушка выжила после падения с седьмого этажа

Беременная жительница Владивостока упала с седьмого этажа и выжила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Владивостоке 28-летняя девушка на седьмом месяце беременности чудом выжила после падения с высоты седьмого этажа, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент произошел ночью, когда пострадавшая из-за бессонницы решила протереть домашнее окно. Она встала на подоконник, случайно поскользнулась и сорвалась вниз.

На крик упавшей выбежала соседка, которая незамедлительно вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у пациентки множественные ссадины грудной клетки и сильную болезненность в области живота. При этом женщина невероятным образом не получила ни одного серьезного перелома, а ее нерожденному ребенку сейчас также абсолютно ничто не угрожает. По словам представителей Минздрава Приморья, в настоящее время пострадавшая находится в больнице и уверенно идет на поправку.

Ранее жительница Рио-де-Жанейро провалилась в канализационный люк из-за неизвестных, которые украли медные кабели и не закрепили крышку. Женщина упала туда по пути на работу, по невнимательности она наступила на крышку, та перевернулась и захлопнулась. Из западни женщину вытащил водитель мототакси.

Регионы
происшествия
Владивосток
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.