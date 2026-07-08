Россиянка потеряла матку из-за халатности акушера-гинеколога

В Забайкалье перед судом предстанет акушер-гинеколог, которая, по версии следствия, допустила врачебную ошибку при лечении пациентки, сообщает Telegram-канал Chita.ru. По данным издания, по ее вине женщине удалили матку.

Уточняется, что во время ночного дежурства медик не осмотрела женщину, а утром передала сменяющему ее коллеге информацию об удовлетворительном состоянии больной, которое в действительности продолжало ухудшаться. В конечном счете прогрессирующее ухудшение привело к необходимости хирургического удаления репродуктивного органа.

Следственные органы квалифицировали действия врача как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до одного года лишения свободы. При этом в 2012 году врач уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичному эпизоду. Тогда из-за недооценки тяжести состояния беременной женщины ребенок появился на свет с инвалидностью.

Ранее жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике. Врачи пытались бороться с осложнениями с помощью детского нурофена. На следующее утро у пациентки проявились признаки желтухи, началась сильная рвота, возникали трудности с опорожнением кишечника.