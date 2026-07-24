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24 июля 2026 в 09:59

ФСБ раскрыла ОПГ после кражи техники на 6,5 млн рублей

ФСБ задержала подозреваемых в грабежах и вымогательствах в Чите и Иркутске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Участников преступной группировки, подозреваемых в грабежах, кражах и вымогательстве на Дальнем Востоке, задержали в Чите и Иркутске, сообщили в управлении ФСБ России по Забайкальскому краю. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю и Иркутской области при содействии УМВД по Забайкалью. Сейчас все подозреваемые за решеткой.

Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группировки, действовавшей на территории Дальневосточного федерального округа, — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, один из участников группировки попытался скрыться, однако его задержали в Иркутске. Еще двоих подозреваемых поймали в Чите. Во время обысков правоохранители обнаружили травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции.

Как установили силовики, члены группы поддерживали связи с представителями криминальных кругов в соседних регионах и занимались различными преступлениями. В частности, они украли строительную технику стоимостью 6,5 млн рублей, которую планировали перепродать.

Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью. Одному из задержанных также предъявлено обвинение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку, которую подозревают в подготовке террористического акта в отношении сотрудника органов безопасности. По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали при попытке заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудника силовых структур.

Регионы
Забайкальский край
Иркутская область
ФСБ
ОПГ
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