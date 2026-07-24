ФСБ раскрыла ОПГ после кражи техники на 6,5 млн рублей ФСБ задержала подозреваемых в грабежах и вымогательствах в Чите и Иркутске

Участников преступной группировки, подозреваемых в грабежах, кражах и вымогательстве на Дальнем Востоке, задержали в Чите и Иркутске, сообщили в управлении ФСБ России по Забайкальскому краю. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю и Иркутской области при содействии УМВД по Забайкалью. Сейчас все подозреваемые за решеткой.

Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группировки, действовавшей на территории Дальневосточного федерального округа, — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, один из участников группировки попытался скрыться, однако его задержали в Иркутске. Еще двоих подозреваемых поймали в Чите. Во время обысков правоохранители обнаружили травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции.

Как установили силовики, члены группы поддерживали связи с представителями криминальных кругов в соседних регионах и занимались различными преступлениями. В частности, они украли строительную технику стоимостью 6,5 млн рублей, которую планировали перепродать.

Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью. Одному из задержанных также предъявлено обвинение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку, которую подозревают в подготовке террористического акта в отношении сотрудника органов безопасности. По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали при попытке заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудника силовых структур.