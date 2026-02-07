Россиянка умерла после плановой операции и лечения нурофеном Жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике

Telegram-канал Baza сообщает, что жительница Дагестана Лейла А. умерла после лечения в частной клинике. Как пишет канал, врачи пытались бороться с осложнениями с помощью детского нурофена.

По сообщению Baza, 41-летняя женщина решила пройти плановое УЗИ, обследование выявило эндометриоз — патологию женской репродуктивной системы. Как передает канал, женщине сделали операцию, после которой у нее повысилась температура до 40 градусов. Baza отмечает, что персонал, посоветовавшись с врачом по телефону, дал ей детский нурофен и оставил на ночь в палате.

Telegram-канал со ссылкой на источники сообщил, что на следующее утро здоровье пациентки значительно ухудшилось: проявились признаки желтухи, началась сильная рвота, возникали трудности с опорожнением кишечника. По сообщению Baza, только после настойчивых обращений близких пострадавшая была доставлена в городскую больницу, где ей не смогли помочь.

Ранее в одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедуры, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство. В случае признания вины женщине грозит до четырех лет лишения свободы.