Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 13:37

Россиянка умерла после плановой операции и лечения нурофеном

Жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Baza сообщает, что жительница Дагестана Лейла А. умерла после лечения в частной клинике. Как пишет канал, врачи пытались бороться с осложнениями с помощью детского нурофена.

По сообщению Baza, 41-летняя женщина решила пройти плановое УЗИ, обследование выявило эндометриоз — патологию женской репродуктивной системы. Как передает канал, женщине сделали операцию, после которой у нее повысилась температура до 40 градусов. Baza отмечает, что персонал, посоветовавшись с врачом по телефону, дал ей детский нурофен и оставил на ночь в палате.

Telegram-канал со ссылкой на источники сообщил, что на следующее утро здоровье пациентки значительно ухудшилось: проявились признаки желтухи, началась сильная рвота, возникали трудности с опорожнением кишечника. По сообщению Baza, только после настойчивых обращений близких пострадавшая была доставлена в городскую больницу, где ей не смогли помочь.

Ранее в одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедуры, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство. В случае признания вины женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Россия
Дагестан
врачи
клиники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте в переговорах по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша
ВСУ пополнят наемниками с другого конца света
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.