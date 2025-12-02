Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии Анестезиолога с гражданством РФ судят за смерть девочки в стоматологии Астаны

В одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедур, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов, пишет Orda.kz. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство. Инцидент произошел 30 октября 2024 года.

В случае признания вины женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Отец погибшей девочки рассказал, что он изначально выражал опасения по поводу одновременного лечения такого большого количества зубов. Он предлагал провести процедуру в два этапа, вылечив сначала девять зубов, а затем оставшиеся. Однако, по его словам, врачи настояли на немедленном лечении всех 18 зубов. Мужчина также отметил, что предыдущий опыт лечения старшей дочери в этой клинике был успешным, что и повлияло на их решение.

На одном из судебных заседаний Жумагалиева дала показания, объясняя, почему врачи не сразу вызвали скорую помощь, когда поняли, что возникли осложнения. Вместо этого анестезиолог связалась со своим коллегой, врачом-реаниматологом.

Ранее отец сообщил, что седацию проводили спустя семь месяцев после того, как они лежали с ребенком в больнице. Девочка также перенесла пневмонию незадолго до визита в стоматологию.