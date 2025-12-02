Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:48

Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии

Анестезиолога с гражданством РФ судят за смерть девочки в стоматологии Астаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В одной из частных стоматологических клиник Астаны трехлетняя девочка скончалась после процедур, в ходе которой ей лечили сразу 18 зубов, пишет Orda.kz. На скамье подсудимых оказалась анестезиолог Аида Жумагалиева, имеющая российское гражданство. Инцидент произошел 30 октября 2024 года.

В случае признания вины женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Отец погибшей девочки рассказал, что он изначально выражал опасения по поводу одновременного лечения такого большого количества зубов. Он предлагал провести процедуру в два этапа, вылечив сначала девять зубов, а затем оставшиеся. Однако, по его словам, врачи настояли на немедленном лечении всех 18 зубов. Мужчина также отметил, что предыдущий опыт лечения старшей дочери в этой клинике был успешным, что и повлияло на их решение.

На одном из судебных заседаний Жумагалиева дала показания, объясняя, почему врачи не сразу вызвали скорую помощь, когда поняли, что возникли осложнения. Вместо этого анестезиолог связалась со своим коллегой, врачом-реаниматологом.

Ранее отец сообщил, что седацию проводили спустя семь месяцев после того, как они лежали с ребенком в больнице. Девочка также перенесла пневмонию незадолго до визита в стоматологию.

Казахстан
Россия
стоматологи
дети
смерти
суды
уголовные дела
лечение
зубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин о «выклянчивании денег» Киевом
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске
Путин назвал страны, сотрудничество с которыми выйдет на новый уровень
Путин поделился прогнозом по росту ВВП за год
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Путин назвал уровень госдолга России
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.