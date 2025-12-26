Около 14 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на регион России

Украинские военные атаковали беспилотником электрические сети в Пологовском округе Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, без электроснабжения остались более 14 тыс. абонентов.

Более 14 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате удара беспилотников противника по электрическим сетям Пологовского муниципального округа, — отметил глава региона.

Без электричества остались села Григоровка, Семеновка, Басань, Тарасовка, Новофедоровка, Инженерное, Шевченково, Павловское, Ожерельное, а также частично город Пологи. Балицкий подчеркнул, что аварийные службы уже работают на линиях электропередачи.

В ночь на 26 декабря ПВО в России ликвидировала 77 украинских беспилотников. ВСУ атаковали семь регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей. Наибольшее число запущенных украинской стороной БПЛА перехватили в Волгоградской области — 34. В Ростовской области уничтожили 23 дрона, а в Калужской и Крыму — по пять.

Ранее на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.