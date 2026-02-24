Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:48

ВСУ нанесли удар недалеко от больницы в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали территорию около Днепрорудненской больницы

ВС Украины
ВСУ нанесли удар по территории недалеко от Днепрорудненской больницы в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, однако в терапевтическом отделении медучреждения повреждено остекление.

Удар был нанесен в непосредственной близости от территории Днепрорудненской больницы, — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что под удары ВСУ попали Энергодар, а также Каменско-Днепровский, Пологовский и Васильевский муниципальные округа. В основном повреждения получили дома в частном секторе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что боец российского подразделения «Орлан» погиб во время очередной атаки ВСУ на регион. Он рассказал, что трагедия произошла в поселке Борисовка Борисовского округа.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России отразили попытку атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа в ночь на вторник, 24 февраля. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 79 целей.

Россия
Евгений Балицкий
Запорожская область
ВСУ
больницы
