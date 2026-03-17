Диетолог развеял популярный миф о питании

Усвоение пищи не становится быстрее от того, сколько раз человек пережевывает еду, развеял популярный миф диетолог-нутрициолог Роман Пристанский. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что это никак не влияет на работу желудка.

Скорость приема пищи хорошо влияет только на время и все. Открою секрет: желудку без разницы, сколько раз вы пережевали, потому что все усваивание происходит в другой части организма, — пояснил диетолог.

Но, уточнил специалист, чувство насыщение действительно приходит с задержкой. Поэтому, отметил Пристанский, если растягивать время приема пищи на 20 минут, можно съесть меньше. По его словам, есть при этом можно любые продукты, главное, соблюдать меру.

Ранее нутрициолог Евгения Киркина порекомендовала людям, стремящимся похудеть, включить в рацион кабачки, листовую зелень, огурцы, капусту, куриную грудку, индейку, творог, белую рыбу и яичный белок. Эти продукты, по ее мнению, обеспечивают максимальное насыщение при низкой калорийности.