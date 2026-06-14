«На несколько поколений»: в ОП РФ призвали оценить санкции трезво В ОП РФ заявили, что санкции Запада будут действовать несколько поколений

Санкции Запада важно воспринимать трезво, осознавая, что они будут действительны на несколько поколений вперед, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка в интервью на ПМЭФ. По его словам, такое понимание необходимо при воспитании будущих поколений.

С точки зрения санкций Запада, мне кажется, очень важно трезвомыслие и понимание того, что это на несколько поколений. И надо растить эти поколения с этим честным осознанием, — указал общественник.

Галушка обратил внимание на то, что США под руководством Вашингтона развязали торговые войны и фактически прекратили работу ВТО. Он подчеркнул, что это сделал именно тот, кто ранее выступал за открытую либеральную экономику, международную торговлю, кооперацию и разделение труда.

Кроме того, по его мнению, экономическая война никогда не прекращается — она просто меняет формы. Сейчас мир находится в достаточно острой фазе такого противостояния, хотя в целом этот процесс идет постоянно, подчеркнул эксперт.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо минировать танкеры, чтобы избежать их захвата европейскими странами. По его мнению, западные политики одумаются после того, как из-за взрывов произойдет разлив нефти, который нанесет их странам экологический ущерб.