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14 июня 2026 в 16:24

Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине

Политолог Самонкин: ЕС может выдать Словакии компенсацию за оружие для ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Евросоюз может выдать Словакии небольшую компенсацию за поставки предыдущим правительством вооружения Украине, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал слова премьер-министра страны Роберта Фицо о его планах обратиться с этим требованием к руководству ЕС на предстоящем саммите организации.

Словакия прекрасно понимает, что Украина — это бездонная бочка, куда можно бесконечно вбухивать миллиарды. Толку от этого не будет, и сейчас [Фицо] говорит о компенсации. С одной стороны, такое заявление ослабит отношения между Словакией и самой Украиной. Украина будет обвинять их в измене. Их могут внести в базу «Миротворец» или какие-то другие санкционные списки. А в отношении Брюсселя это приведет к бесконечным судам и попыткам как-то восстановить свои нарушенные экономические интересы. Возможно, частично Брюссель что-то и компенсирует Словакии, чтобы миф о европейском единстве не разрушался, ― сказал Самонкин.

На саммите ЕС также планировалось обсудить вопрос о вступлении Молдавии и Украины в организацию, добавил политолог. В этих условиях необходимо обеспечить абсолютное политическое и экономическое спокойствие на фоне предстоящего мероприятия, чтобы Словакия не поднимала слишком много шума, отметил он.

Мне кажется, что Брюссель, возможно, пойдет на какие-то уступки и переговорные позиции, но полностью возмещать многомиллиардный транш, конечно же, никто не будет. Тем более у Европы нет таких денег, потому что европейская экономика сейчас находится в очень печальном положении. Это еще раз говорит о разногласиях внутри ЕС, когда национально ориентированные страны выступают за полный запрет на принятие новых членов, потому что это еще больше усложнит кризис и разрушит европейскую экономику, ― резюмировал Самонкин.

Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что республика не планирует поставлять украинской армии больше вооружений. По словам главы ведомства, кризис на Украине требует решения за столом переговоров.

Европа
Словакия
Роберт Фицо
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
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