Политолог ответил, может ли Словакия получить компенсацию за оружие Украине

Евросоюз может выдать Словакии небольшую компенсацию за поставки предыдущим правительством вооружения Украине, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал слова премьер-министра страны Роберта Фицо о его планах обратиться с этим требованием к руководству ЕС на предстоящем саммите организации.

Словакия прекрасно понимает, что Украина — это бездонная бочка, куда можно бесконечно вбухивать миллиарды. Толку от этого не будет, и сейчас [Фицо] говорит о компенсации. С одной стороны, такое заявление ослабит отношения между Словакией и самой Украиной. Украина будет обвинять их в измене. Их могут внести в базу «Миротворец» или какие-то другие санкционные списки. А в отношении Брюсселя это приведет к бесконечным судам и попыткам как-то восстановить свои нарушенные экономические интересы. Возможно, частично Брюссель что-то и компенсирует Словакии, чтобы миф о европейском единстве не разрушался, ― сказал Самонкин.

На саммите ЕС также планировалось обсудить вопрос о вступлении Молдавии и Украины в организацию, добавил политолог. В этих условиях необходимо обеспечить абсолютное политическое и экономическое спокойствие на фоне предстоящего мероприятия, чтобы Словакия не поднимала слишком много шума, отметил он.

Мне кажется, что Брюссель, возможно, пойдет на какие-то уступки и переговорные позиции, но полностью возмещать многомиллиардный транш, конечно же, никто не будет. Тем более у Европы нет таких денег, потому что европейская экономика сейчас находится в очень печальном положении. Это еще раз говорит о разногласиях внутри ЕС, когда национально ориентированные страны выступают за полный запрет на принятие новых членов, потому что это еще больше усложнит кризис и разрушит европейскую экономику, ― резюмировал Самонкин.

Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что республика не планирует поставлять украинской армии больше вооружений. По словам главы ведомства, кризис на Украине требует решения за столом переговоров.