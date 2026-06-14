Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана Григорян и Гаджиев провели переговоры в Армении по мирной повестке

Рабочая встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, где обсуждались вопросы двусторонней мирной повестки, состоялась в армянском Дилижане, сообщила пресс-служба Совбеза Армении. Это первый контакт такого уровня между сторонами на армянской территории, а следующая встреча пройдет в Азербайджане, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном. Подчеркнута важность постоянного двустороннего диалога в контексте усилий, направленных на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Стороны также обменялись мнениями о мерах по укреплению взаимного доверия между гражданскими обществами двух стран, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном необходимо разрешить несколько ключевых вопросов. По словам главы ведомства, азербайджанская сторона требует удалить из конституции и других законодательных актов Армении отсылки на декларацию о независимости, в которой содержатся территориальные притязания к Азербайджану.

Кроме того, посол Азербайджана в Российской Федерации Рахман Мустафаев заявил, что Баку надеется на успешное завершение процесса нормализации отношений и подписания мирного договора с новым составом армянского правительства. По словам дипломата, связи с Ереваном остаются одним из приоритетных направлений внешней политики республики.