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14 июня 2026 в 16:50

Секретарь Совбеза Армении встретился с помощником главы Азербайджана

Григорян и Гаджиев провели переговоры в Армении по мирной повестке

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Рабочая встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, где обсуждались вопросы двусторонней мирной повестки, состоялась в армянском Дилижане, сообщила пресс-служба Совбеза Армении. Это первый контакт такого уровня между сторонами на армянской территории, а следующая встреча пройдет в Азербайджане, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном. Подчеркнута важность постоянного двустороннего диалога в контексте усилий, направленных на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Стороны также обменялись мнениями о мерах по укреплению взаимного доверия между гражданскими обществами двух стран, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном необходимо разрешить несколько ключевых вопросов. По словам главы ведомства, азербайджанская сторона требует удалить из конституции и других законодательных актов Армении отсылки на декларацию о независимости, в которой содержатся территориальные притязания к Азербайджану.

Кроме того, посол Азербайджана в Российской Федерации Рахман Мустафаев заявил, что Баку надеется на успешное завершение процесса нормализации отношений и подписания мирного договора с новым составом армянского правительства. По словам дипломата, связи с Ереваном остаются одним из приоритетных направлений внешней политики республики.

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Армения
Хикмет Гаджиев
Армен Григорян
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