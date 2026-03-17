Магаданский губернатор приступил к ликвидации последствий землетрясения

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в Telegram-канале, что дал поручение проверить все дома после землетрясения в регионе. По его словам, также службы оценивают состояние систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов, — уточнил Носов.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он также посоветовал обращаться в Единую диспетчерскую службу в случае аварий.

Ранее сообщалось, что в Магадане произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в районе 22:00 по местному времени (около 14:00 по московскому времени). Жители сообщили, что в квартирах затряслись люстры, а предметы начали падать с полок. Некоторые горожане в страхе выбежали на улицу.

До этого в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.