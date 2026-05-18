Российский губернатор собрался пустить под нож зарплаты министров

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пригрозил урезать зарплаты региональным министрам, из-за того что они не достигли целевых показателей по средним доходам жителей в своих отраслях. Повышение зарплат, подчеркнул глава региона, — одна из приоритетных задач и главных запросов от населения. По его словам, которые приводит РИА Новости, пока работу чиновников нельзя назвать удовлетворительной.

Повышение зарплат — одна из ваших приоритетных задач и, пожалуй, один из главных запросов от жителей. Говорили об этом неоднократно. И на сегодняшний день эту работу в вашем исполнении сложно назвать удовлетворительной. В связи с этим последуют определенные решения в виде дисциплинарных взысканий, а в некоторых случаях и в виде понижения зарплаты, — отметил Бусаргин.

В поле зрения губернатора попали министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов и глава регионального Минцифры Владимир Старков. Вместе с ними Бусаргин пригрозил министру строительства и ЖКХ Михаилу Бутылкину, а также министру дорожного хозяйства Федору Котельникову.

