Стало известно, что изъяли у экс-замминистра транспорта на 6 млрд рублей

У экс-замминистра транспорта РФ Алексея Семенова изъяли имущество на 6 млрд рублей, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Речь идет о долях в уставных капиталах, ценных бумагах, недвижимости и земельных участках в разных регионах страны.

Никулинский районный суд города Москвы 29 апреля 2026 года удовлетворил антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра транспорта России Семенову Алексею Константиновичу и его доверенным лицам об обращении в доход государства имущества и взыскании денежных средств, — сказано в сообщении.

Также у Семенова изъяли автомобили, мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные украшения, премиальные часы, более 258 млн рублей наличными. С него также взыскали госпошлину в размере 900 тыс. рублей.

В иске сказано, что Семенов незаконно наладил собственный бизнес через подведомственное ему ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Подконтрольные его доверенным лицам фирмы получали госконтракты на сотни миллионов рублей. Доходы и купленную на них недвижимость оформляли на членов его семьи. Ущерб от его действий оценили в 240 млн рублей.

До этого в СК сообщили, что главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках на 50 млн рублей. По информации правоохранителей, топ-менеджер получал деньги за покровительство фирм.