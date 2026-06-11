В РФ могут изменить порядок расчета семейной налоговой выплаты

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила изменить порядок расчета нуждаемости для получения семейной налоговой выплаты, передают РИА Новости. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Сейчас право на получение семейной налоговой выплаты возникает, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. При этом расчет производится исходя из дохода до вычета налога на доходы физических лиц.

Буцкая предложила учитывать фактически получаемый семьей доход, то есть сумму после уплаты НДФЛ. В обращении содержится просьба рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в действующий порядок расчета.

Автор инициативы также обратила внимание на то, что банки при оценке платежеспособности заемщиков по ипотечным кредитам учитывают доход уже после уплаты налогов. По мнению Буцкой, существующий подход к расчету права на получение семейной налоговой выплаты отличается от практики, применяемой кредитными организациями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Соцфонд начал пересматривать выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Выплаты уже назначили дополнительно 21 тыс. семей, передает пресс-служба Кремля.