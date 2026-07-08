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08 июля 2026 в 16:15

В Госдуме ответили, в каком возрасте можно создать счастливый брак

Депутат Буцкая: счастливый брак можно создать даже в «серебряном» возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Счастливый брак можно создать даже в «серебряном» возрасте, заявила NEWS.ru председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, в России фиксируется множество примеров, когда люди старшего поколения находят друг друга и регистрируют отношения.

Идеального возраста для брака не бывает. Я хочу сказать, что у нас сейчас много счастливых пар создается в том числе в рамках программы долголетия. Это тоже счастливые люди. Если они встретили друг друга в «серебряном» возрасте и создали семью, это прекрасно. Но у нас есть физиологический возраст, когда лучше всего рожать детей. Не случайно в РФ даже имеется репродуктивная диспансеризация, которая направлена как на мужчин, так и на женщин. Хотелось бы, чтобы в России было больше многодетных и многопоколенных семей, — высказалась Буцкая.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что системные меры поддержки семей с детьми будут заложены в новую народную программу «Единой России». По ее словам, фракция вместе с Торгово-промышленной палатой, госкорпорациями и бизнесом обсуждает новые демографические стандарты — они должны помочь семьям, которые хотят совмещать карьеру и воспитание детей.

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