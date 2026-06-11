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11 июня 2026 в 06:28

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 15

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Уничтожен один БПЛА, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем МАКСе. Он отметил, что экстренные службы уже работают на территории, где упали обломки.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Сообщается, что было сбито свыше 20 БПЛА. Развожаев подчеркнул, что в регионе действует воздушная тревога. Он призвал оставаться в безопасных местах.

До этого Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.

В то же время в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности. Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева объяснила, что беспилотная опасность в регионе объявлена впервые. Также это первый случай для регионов Сибири, отметила она.

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