Нутрициолог ответила, опасно ли есть немытые ягоды прямо с куста

Употреблять немытые ягоды сразу после сбора с куста небезопасно, заявила NEWS.ru биохимик, нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. По ее словам, здоровью могут навредить как пестициды, так и птичий помет.

Ягоды прямо с куста — это отдельное дачное удовольствие, и портить его нудными напоминаниями о мытье не хочется. Но скажем честно: все зависит от того, что именно на них живет. На даче без соседей, без обработок и вдали от трассы риски реально низкие. Патогенных бактерий на кусте смородины или крыжовника почти нет, если почва не удобрялась свежим навозом и участок не затапливается. Кишечная палочка и сальмонелла не падают с неба, им нужен источник. Другое дело — пестициды, — поделилась Дивинская.

Она подчеркнула, что при самостоятельной обработке кустов обычно нет причин для беспокойства. По словам нутрициолога, после процедуры следует подождать несколько дней, как указано в инструкции к препарату. При этом специалист предупредила: никакое мытье не удалит то, что уже проникло в кожицу ягоды.

Еще один фактор риска — птичий помет. Птицы сидят на ветках, и это факт. Опасность невысокая, но не нулевая. Именно поэтому все-таки ополаскивайте ягоды. Итог такой: горсть прямо с куста на своем участке вас не убьет и, скорее всего, не навредит, но регулярно есть немытые продукты, убеждая себя, что дача — это стерильно, уже самообман, — заключила Дивинская.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что избыточное потребление овощей, зелени и ягод с собственного огорода может вызвать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. По ее словам, причина кроется в высоком содержании клетчатки.