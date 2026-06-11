Россияне назвали главные причины работать

Главным мотиватором для работы у большинства россиян остаются личные цели и планы, передают РИА Новости со ссылкой на исследование финансового центра. Такой вариант ответа выбрали 43% респондентов.

На втором месте оказалась забота о семье. Этот фактор главным мотиватором для трудовой деятельности назвали 35% участников исследования. Еще 26% опрошенных сообщили, что работают ради спокойной жизни.

Каждый четвертый респондент придерживается более прагматичного подхода. Около 25% участников опроса заявили, что работают потому, что это необходимо. В исследовании уточняется, что респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа, поэтому суммарный показатель превышает 100%.

Ранее Роскачество сообщило, что, если работнику тяжело находиться в душном офисе в жаркую погоду, он вправе попросить руководителя о смене графика или формата работы. Например, сотрудник может предложить сдвинуть рабочие часы или вовсе временно перейти на удаленку. Эксперты напомнили, что статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия труда.