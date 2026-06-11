Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 06:21

На Кипре впервые пошли на необычный шаг против бизнесмена

Суд Кипра впервые конфисковал имущество без обвинительного приговора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд Кипра распорядился конфисковать виллу, принадлежащую малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, сообщили в Юридической службе республики. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о первом подобном случае изъятия имущества без обвинительного приговора.

Постановление касается недвижимости бизнесмена в Айя-Напе, который находится вне юрисдикции Кипра, отметили в источнике. Там также сообщили, что решение было вынесено окружным судом Никосии в рамках предусмотренной законом процедуры.

Ходатайство о конфискации подали Юридическая служба Кипра и агентство MOKAS, занимающееся противодействием отмыванию денег. Джо Лоу числится в международном розыске с 2016 года, а его кипрский паспорт был аннулирован властями острова в июне 2024 года.

Ранее управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около €4 млн (около 333,6 млн рублей). Данные средства относятся к российскому имуществу, которое было передано финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Мир
Кипр
конфискации
бизнесмены
виллы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол назвал последствия размещения американского ЯО в Польше и Прибалтике
Судзуки пообещал замолвить словечко за Россию перед японским премьером
В Китае погибли семь человек в результате взрыва
Российские силовики раскрыли масштаб потерь бригады ВСУ под Харьковом
Посол раскрыл, открыт ли Ормузский пролив для России
В России могут изменить порядок расчета семейной налоговой выплаты
«Формула идеальной тарелки»: терапевт ответила, как снизить уровень глюкозы
Нутрициолог ответила, опасно ли есть немытые ягоды прямо с куста
Россияне назвали главные причины работать
Стало известно, как изменятся маркетплейсы осенью 2026 года
Нутрициолог объяснила, мороженое с каким составом не навредит организму
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 15
На Кипре впервые пошли на необычный шаг против бизнесмена
Эксперт по фитнесу назвал важный нюанс тренировок с гантелями
В Иордании уничтожили истребители США
Кошатникам ответили, почему не стоит перекармливать питомцев
Морпехи ВС РФ рассказали об успешных ударах по тылам ВСУ в зоне СВО
Балицкий заявил, что МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах ЗАЭС
Солдаты ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области
Россиянам рассказали, кому надо молиться о защите от нападения врагов
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.