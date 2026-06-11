На Кипре впервые пошли на необычный шаг против бизнесмена

Суд Кипра распорядился конфисковать виллу, принадлежащую малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, сообщили в Юридической службе республики. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о первом подобном случае изъятия имущества без обвинительного приговора.
Постановление касается недвижимости бизнесмена в Айя-Напе, который находится вне юрисдикции Кипра, отметили в источнике. Там также сообщили, что решение было вынесено окружным судом Никосии в рамках предусмотренной законом процедуры.
Ходатайство о конфискации подали Юридическая служба Кипра и агентство MOKAS, занимающееся противодействием отмыванию денег. Джо Лоу числится в международном розыске с 2016 года, а его кипрский паспорт был аннулирован властями острова в июне 2024 года.
Ранее управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около €4 млн (около 333,6 млн рублей). Данные средства относятся к российскому имуществу, которое было передано финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.