На Кипре впервые пошли на необычный шаг против бизнесмена

На Кипре впервые пошли на необычный шаг против бизнесмена Суд Кипра впервые конфисковал имущество без обвинительного приговора

Суд Кипра распорядился конфисковать виллу, принадлежащую малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, сообщили в Юридической службе республики. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о первом подобном случае изъятия имущества без обвинительного приговора.

Постановление касается недвижимости бизнесмена в Айя-Напе, который находится вне юрисдикции Кипра, отметили в источнике. Там также сообщили, что решение было вынесено окружным судом Никосии в рамках предусмотренной законом процедуры.

Ходатайство о конфискации подали Юридическая служба Кипра и агентство MOKAS, занимающееся противодействием отмыванию денег. Джо Лоу числится в международном розыске с 2016 года, а его кипрский паспорт был аннулирован властями острова в июне 2024 года.

Ранее управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около €4 млн (около 333,6 млн рублей). Данные средства относятся к российскому имуществу, которое было передано финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.