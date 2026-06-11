В Иордании уничтожили истребители США

Корпус стражей Исламской революции заявил об успешном нанесении ударов по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Для атаки были использованы 12 баллистических ракет.

В КСИР утверждают, что ударам подверглись места дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16. Также целями, как заявила иранская сторона, стали ключевые объекты американской армии на авиабазе Аль-Азрак и расположенный там командный центр.

Ранее Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар со стороны США. Одной из целей стала база Аль-Харир в Иракском Курдистане.

До этого стало известно, что представители Ирана не проводили телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также, по этим данным, Тегеран не обращался к Вашингтону с просьбой прекратить бомбардировки.

Трамп заявлял, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Ирана. Американский лидер заявил, что представители руководства страны связались с ним вечером.